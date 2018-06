Anzeige

Wie das Asylnetzwerk Hockenheim mitteilt, besteht aktuell eine erhöhte Nachfrage nach Fahrrädern aller Art (Kinder-, Damen- und Herren-Fahrräder) für die in Hockenheim untergebrachten Geflüchteten.

Die knapp 50 Räder, welche im Rahmen der letzten Sammelaktion im Dezember gespendet wurden, sind mittlerweile komplett überarbeitet und ausgeliefert worden. Das Asylnetzwerk wäre deshalb sehr dankbar, wenn von Seiten der Hockenheimer Bevölkerung kurzfristig weitere Spenden an gebrauchten, gegebenenfalls auch reparaturbedürftigen Fahrrädern angeboten würden. Die Adresse der Fahrradwerkstatt lautet Obere Hauptstraße 92 in Hockenheim.

Die Werkstatt wird am Samstag, 16. Juni, ausnahmsweise bereits von 12 bis 16 Uhr geöffnet sein, so dass in diesem Zeitraum Fahrräder in der Werkstatt abgegeben werden können. Sollten einzelne Spender keine Möglichkeit zur persönlichen Anlieferung der Räder haben, bittet das Asylnetzwerk um Mitteilung an Konrad Sommer, Telefon 0172/6 27 71 17, Email: konrad.sommer@t-online.de. kso