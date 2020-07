Fahrspaß ohne schlechtes Gewissen

Mit ihrer neuen E-Kart-Flotte von Rimo macht die Emodrom Event- und Services Gesellschaft dynamische E-Mobilität und deren Faszination erfahrbar. Direkt am Hockenheimring vermittelt die E-Kartanlage pure Emotion und ein einzigartiges Feeling.

In diesem Jahr wurde die E-Kartbahn unter der Osttribüne gebaut. Das E-Kart ist dem Benziner in Sachen Fahrverhalten und Drehmoment um einiges voraus. Enormer Fahrspaß ist garantiert, denn es beschleunigt deutlich schneller und verfügt über ein einfaches Handling. Die Karts sind ein Erlebnis für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren sowie einer Größe von 1,45 Meter.

Im Anschluss an ein nervenaufreibendes Rennen kann man endlich guten Gewissens tief durchatmen und die besondere Atmosphäre in direkter Nähe der Schwetzinger Hardt erleben und das ohne CO2-Ausstoß bei maximalem Fahrspaß. Darüber hinaus gibt es auch eine mobile E-Kart Einheit. So können die E-Flitzer mit Streckenbegrenzung, Zeitnahme und Helmen im In- und Ausland für alle Anlässe vor Ort beim Kunden gebucht werden.

Es besteht also ab sofort die Möglichkeit mit Familie und Freunden die Faszination heißer E-Power zu erleben! Aufgrund der aktuellen Corona Vorschriften sind die freien Termine der Public Days aktuell nur online unter www.emodrom-ekart.com buchbar.

Touren auf dem Ring

Ein weiteres Highlight sind E-Kart-Touren auf dem Hockenheimring. Die seit vielen Jahren etablierte Insider-Führung auf dem Hockenheimring bekommt mit der E-Kart-Tour eine innovative und spektakuläre Variante: Ein spannender Mix aus Rennstreckenführung und Kart-fahren auf dem weltweit bekannten Grand-Prix-Kurs.

Der erste Teil der rund 90-minütigen Tour besteht aus einer klassischen Führung und beginnt im Motor-Sport-Museum. Nach dem Besuch der Südtribüne wechseln die Teilnehmer die Perspektive vom reinen Betrachter zum aktiven Rennfahrer, denn es geht für sie im wahrsten Sinne „auf die Strecke“. An der Osttribüne besteigen sie nach einer Einweisung die hochmodernen E-Karts, mit denen sie den knapp 4,6 Kilometer langen Kurs im weiteren Verlauf der Tour zweimal umrunden werden.

Während der ersten Runde auf dem legendären Asphalt des Hockenheimrings, der sogenannten „Information Lap“, sind an verschiedenen Streckenabschnitten Zwischenstopps geplant. Dort erhält die Gruppe, die von einem Tourguide begleitet wird, Hintergrundinfos und Erklärungen zum Traditionskurs im Allgemeinen und zu den gewählten Standorten im Speziellen.

Die Start-Ziel-Linie und das Siegerpodest gehören genauso zu den Stopps wie die Dragster-Strecke oder das Kiesbett vor der Osttribüne. Runde zwei steht ganz im Zeichen des Fahrspaßes mit den schnellen, aber sicheren E-Karts. Wie ein Rennfahrer durch das Motodrom, entlang der Parabolika und um die Spitzkehre zu sausen – das ist Motorsport-Feeling pur. aw

Info: Infos und Buchung unter www.emodrom-ekart.com.

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 18.07.2020