Fahrzeug gestreift und geflüchtet

Hockenheim.Ein 30-jähriger Daimler-Benz Fahrer ist einem entgegekommenden Auto ausgewichen, da dieses auf seine Fahrbahn geriet. Die Autos streiften sich, die Außenspiegel wurden dadurch abgerissen. Der Fahrer des blauen Pkw flüchtete. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Samstag, gegen 12 Uhr, auf der L 723 aus Richtung Speyer kommend in Richtung Walldorf. In Höhe der „Biblisbrücke“ kam dem 30-Jährigen ein blauer Pkw entgegen, der aus bislang nicht geklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Benz-Fahrers geriet - dieser wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Verlauf setzte der Fahrer des blauen Pkw seine Fahrt unvermittelt fort und fuhr davon. Bei diesem soll es sich nach Polizeianagaben um einen Pkw der Marke Renault handeln. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/28600, zu melden.

