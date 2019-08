Fair um das Dschungelzepter kämpfen

Affen, Faultiere, Schlangen – in diesem Jahr drehte sich im Ferienlager der katholischen Seelsorgeeinheit alles um das Thema Dschungel. 45 Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren verbrachten mit Betreuern und dem Küchenteam zwei aufregende Wochen zusammen.

Bei zahlreichen Programmpunkten stand dabei der Dschungel im Mittelpunkt. So konnten bei Workshops Wäscheklammerfaultiere, Steintiere, Papierschlangen, Dschungelgirlanden, Tierbroschen, Blütenmobiles und vieles mehr hergestellt werden. Wie in jedem Jahr wurden auch gemeinsam T-Shirts gestaltet. Dabei wurde aus einem Handabdruck ein lustiger Affe. Natürlich fehlten auch die thematisch passenden Spiele nicht. Beim Kampf um das Dschungelzepter mussten die Kinder in Teams gegeneinander antreten. Durch Schnelligkeit und Geschick wurden Punkte für das Team gesammelt.

Ein Highlight war das Rollenspiel „Rettung des Dschungelcamps“. Der Regisseur Camps hatte einige Probleme und die Kinder sollten in kleinen Gruppen versuchen, alle notwendigen Unterlagen zu erlangen, um die Ausstrahlung zu retten. Das gelang glücklicherweise und so konnte am Abend der Programmpunkt „Dschungelcamp“ stattfinden. Statt einzelnen Prominenten gab es kleine Gruppen, die versuchten, die meisten Sterne zu erlangen, um die Dschungelkrone zu ergattern. Sterne konnten durch Dschungelprüfungen und Beliebtheitsvotings erspielt werden. Am Ende wurde eine Gruppe mit der begehrten Dschungelkrone gekrönt.

Skisprungschanze bestaunt

Viel Freude bereiteten traditionelle Programmpunkte, wie die Rasen- und Kreisspiele, die durch einige neue Spiele ergänzt wurden. Wie jedes Jahr gab es einen Gottesdienst am Sonntagabend, den die Kinder vorbereitet hatten.

Ein besonderes Highlight war der Besuch der weltgrößten Skisprungschanze in Willingen. Bei einer Führung erfuhren die Kinder und Betreuer spannende und lustige Details zur Mühlenkopfschanze. Auch die sportliche Betätigung kam nicht zu kurz. So mussten immerhin 778 Stufen zurückgelegt werden, bis der höchste Punkt, der Adlerhorst, erreicht war. Dort konnten alle einen tollen Ausblick genießen. Ein weiterer Höhepunkt war der Ausflug zur Sommerrodelbahn in Willingen.

Einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Freizeit leistete das Küchenteam mit Thorsten und Daniela Gut und Marcel Brdlik. zg

