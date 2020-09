„Fairbunden“ mit Nepal

Nepal und seine Menschen haben es Jürgen Herold angetan: Mit Frida Feeling hat er 2014 ein Unternehmen gestartet, das einen neuen Handelsansatz verfolgt. Sein Ziel: Der partnerschaftliche Handel – denn aus seiner Sicht sind Wirtschaftlichkeit, Wertschätzung und ethische Grundsätze keinesfalls Gegensätze, sondern Anstoß für neue Ideen, die Zukunft gestalten.

In einem persönlichen Bericht wird Jürgen Herold am Freitag, 18. September, 19 Uhr, im Lutherhaus, nicht nur über die Gründung von Frida Feeling erzählen, sondern auch seine Handelspartner in Nepal vorstellen.

Die Landfrauen und der Arche-Weltladen laden zu dem Vortrag ein. Es wird einen Verkaufsstand mit Produkten aus dem Weltladen und einen Getränkeverkauf geben. Gäste sind willkommen. Ein Mund-Nase-Schutz ist bis zum Platznehmen zu tragen; während des Vortrags muss keine Maske getragen werden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 08.09.2020