Falscher Zeitpunkt für langwierige Suche

Mein Experiment Plastikfasten startete am Mittwoch, 26. Februar, zur Fastenzeit. Mein persönlicher Schwerpunkt lag auf dem Verzicht auf Verpackungen bei allen Lebensmittel und Gütern, die ich zum Verbrauch kaufe. Alles was sich bereits in meinem Haushalt befand, wurde aufgebraucht und nicht weggeworfen.

Nach gut zwei Wochen waren mein Kühlschrank und die Küchenregale fast leer. Ein

...