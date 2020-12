Falschparker behindern Abfuhr

Kreis.Enge Straßen, falsch parkende Autos und rücksichtslose Fahrer – die aktuellen Restriktionen aufgrund der Corona-Pandemie bekommt das Abfuhrpersonal der AVR auf ganz besondere Weise zu spüren, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Es sind derzeit viele Menschen daheim – und mit ihnen stehen auch deutlich mehr Autos in den Wohngebieten. Während die Behälterabfuhr im Rhein-Neckar-Kreis seit Beginn der Pandemie uneingeschränkt aufrechterhalten wird, sehen sich die Müllwerker der AVR besonders in den eng bebauten Innenstädten mit großen Herausforderungen konfrontiert. Denn hier parken die Anwohner ihre immer größer werdenden Pkw nicht immer auf den dafür vorgesehenen Stellplätzen.

Da es selten möglich ist, die Fahrer persönlich vor Ort anzutreffen, kann die Abfuhr in diesen Bereichen erst später stattfinden oder muss sogar ganz ausfallen. Häufig sind dabei die Straßen komplett blockiert, so dass das Abfuhrfahrzeug rückwärts aus der Straße herausmanövriert werden muss. Dies birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko und bringt darüber hinaus die gesamte Logistik und den Zeitplan der regulären Abfuhr durcheinander.

Denn um einer Infektionsgefahr des Abfuhrpersonals durch das Coronavirus vorzubeugen, arbeitet die Abfuhr der AVR seit März in einem Mehrschichtsystem. Durch diese Maßnahme werden die Kontakte der Fahrer und Lader in den Umkleide- und Duschräumen entzerrt. Daher ist es wichtig, die Schichten rechtzeitig zu beenden.

Bereichsleiter Entsorgungslogistik Gerhard Barthel sagt dazu: „Wir appellieren an die Vernunft der Anwohner, zumindest an den Abfuhrtagen ihr Kraftfahrzeug nicht am Straßenrand, sondern auf dem Stellplatz, in der Garage oder auf einem Parkplatz zu platzieren. Besonders Einmündungen, Kreuzungen und Wendemöglichkeiten sind unbedingt frei zu halten.“

Ein weiteres Problem sind riskante Überholmanöver bei viel zu hoher Geschwindigkeit während des Ladebetriebs. Dies bringt das Abfuhrpersonal immer wieder in akute Lebensgefahr. „Müllwerker leben ohnehin schon gefährlich, da sie im täglichen Trubel des Straßenverkehrs arbeiten. Deshalb – und gerade in Zeiten wie diesen – sollten wir alle etwas mehr zusammenrücken und uns solidarisch zeigen“, appelliert Barthel. „Wir bitten die Fahrer, nur bei Stillstand des Abfuhrfahrzeugs und unter Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit zu überholen.“ zg

