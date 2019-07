Familie Gummer fühlt sich belagert

Zum Gesundheitszustand von Oberbürgermeister Dieter Gummer nach dem Angriff am Montagabend hatte der städtische Pressesprecher Christian Stalf am Freitag keine neuen Nachrichten. Seine Familie fühle sich allerdings „privat belagert“ von überregionalen Medien, deren Teams das Haus der Familie in Böhl filmen, den Hof, in dem die Attacke geschah und Dieter Gummers Frau und die Kinder ansprechen, wenn diese nach Hause kommen. Christian Stalf wiederholt daher den am Vortrag herausgegebenen Appell, die Privatsphäre der Familie zu respektieren.

Die Zahl der Anfragen von Medien bei der städtischen Pressestelle sei dagegen deutlich zurückgegangen, nachdem die Stadtverwaltung eine offizielle Erklärung zum Gesundheitszustand des OB veröffentlicht hatte. Vereinzelte Anfragen hätten die Durchführung der OB-Wahlen am Sonntag betroffen.

Partnerstädte nehmen Anteil

Bei Sabrina Schleyer im Vorzimmer des Oberbürgermeisters seien inzwischen über 75 Genesungswünsche eingegangen, unter anderem hat sich die Staatskanzlei nach einer Adresse erkundigt, an die Ministerpräsident Winfried Kretschmann sein Schreiben richten kann. Die besten Wünsche seien auch aus allen Partnerstädten Hockenheims eingetroffen, Bürgermeister-Kollegen aus nah und fern hätten sich gemeldet.

Häufig sei auch im Namen von Vereinen und Organisationen alles Gute gewünscht worden, und auch Einzelpersonen, die nicht in der Stadt wohnen, aber zum Teil familiäre Verbindungen haben, hätten ihre Anteilnahme bekundet.

Von Blumengrüßen bittet die Stadtverwaltung abzusehen, diese seien auf der Intensivstation nicht erlaubt. Auch vier Tage nach dem heimtückischen Angriff auf Dieter Gummer sei das Thema in der Stadtverwaltung allgegenwärtig, nach wie vor herrsche im Rathaus großes Rätselraten über die Hintergründe der Tat, werden die Kollegen im OB-Umfeld gefragt, wie es dem OB aktuell gehe, berichtet Christian Stalf.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen sieht weiterhin davon ab, das Phantombild des Angreifers zu veröffentlichen. Sprecherin Sandra Giertzsch begründet: „Das ist ein schwerer Eingriff in die Grundrechte und gilt als Ultima Ratio – vorher müssen alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft werden.“ Das Phantombild diene derzeit vor allem dem Abgleich mit Hinweisen.

Gleich am Tag nach der Tat sei die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Ludwigshafen auf Familie Gummer zugekommen und habe Beratung sowie die Vermittlung psychologischer Betreuung angeboten, bestätigte Sandra Giertzsch auf Anfrage. Ein Termin habe noch nicht stattgefunden. „Die Opfer stehen sehr im Fokus“, berichtet die Sprecherin.

