„Familie hält eben zusammen“

Von Brandenburg über Bayern nach Hockenheim – wenn Ilse Loose von ihrer Kindheit auf dem Bauernhof, dem Familienleben am Chiemsee und ihren Enkeln erzählt, leuchten ihre Augen. An diesem Freitag wird sie 100 Jahre alt.

Geboren wurde Ilse Loose am 30. Oktober 1920 in Brandenburg. Ihr Vater hatte eine Bauernhof mit Schweinen, Hühnern, Kühen und Pferden. „Die waren aber nicht zum Reiten, sondern für die Feldwirtschaft da“, erklärt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie erinnere sich noch genau an die dickköpfigen Schweine und das Leben auf dem Bauernhof. Anschließend machte sie zwei Jahre lang eine Hauswirtschaftslehre – kochen war dabei ganz wichtig.

Hochzeit in Berlin

Als Ilse Loose schließlich den Lehrbrief in der Hand hatte, zog sie nach Berlin und arbeitet dort. In Berlin heiratete sie außerdem ihren Mann, mit dem sie später zwei Töchter bekommen sollte. Zunächst aber stand den beiden eine schwere Zeit bevor: Der Zweite Weltkrieg brach aus. Danach ging es für die junge Familie zurück nach Brandenburg zum Hof der Eltern. Im Winter 1945 musste die Familie letztendlich alles zurücklassen und vor den Russen fliehen.

„Das war ein besonders schwerer Tag. Wir haben die Pferde eingespannt und alles hinter uns gelassen“, meint die Seniorin. Sogar ihren geliebten Hund konnte die Familie nicht mitnehmen. Die insgesamt sieben Geschwister von Ilse Loose seien zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal alle mit der Schule fertig gewesen.

In einem großen Planwagen reiste die Familie quer durch Deutschland, wohnte zunächst im bayerischen Föhrenreuth in einem Schulhaus und gelangte schließlich nach Traunreut im oberbayerischen Landkreis Traunstein. „Da haben wir gemerkt: Die Bayern sind gar nicht so schlimm“, erzählt Ilse Loose und lacht.

Dort lebte die Familie über 50 Jahre lang am Chiemsee. Die Großfamilie halte immer fest zusammen, auch wenn sie heute überall verstreut lebt. Vor zwölf Jahren zog Ilse Loose dann zu ihrer Tochter Gisela nach Hockenheim. Aber auch zu ihrer anderen Tochter Doris hat sie ein gutes Verhältnis. Zehn Jahre lang wohnte die Seniorin im Liliane-Juchli-Haus; nun fühlt sie sich im Altenheim St. Elisabeth gut aufgehoben.

Zeit gemeinsam verbringen

Ihre beiden Töchter, drei Enkel und drei Urenkel besuchen sie – wenn es die Corona-Krise zulässt – regelmäßig. Mit der Familie geht Ilse Loose auch gerne ins Café. „Die Familie hält eben zusammen“, sagt die Jubilarin. „Und man hat immer zu tun“, fügt sie hinzu. Probleme bereite ihr zuweilen das Laufen. „Man merkt eben das Alter“, sagt sie humorvoll. Feiern wird Ilse Loose ihren 100. Geburtstag zusammen mit ihrer Familie. caz

