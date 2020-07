Familie im Glück: Ciara ist erfolgreich operiert

Hockenheim/Saint Louis.Endlich war der Tag der Tage gekommen. Familie Sandrini flog in die USA. Tochter Ciara wurde im St. Louis Children’s Hospital operiert. Der Eingriff verlief perfekt. Kopfschmerzen und Krämpfe plagten das junge Mädchen aber an den Tagen danach. Doch es geht bergauf. Ciaras großer Traum vom Laufen rückt damit näher. Über ein Jahr mit Benefizaktionen und Bangen, ob das Geld zusammenkommt, liegen hinter der Familie. Die Voruntersuchungen, die Momente nach der Operation und wie es nun für die Familie in den USA weitergeht – die noch bis Mitte August dortbleibt – dies soll nicht geheim bleiben. Die Heimat soll teilhaben an den Erlebnissen der Familie, dem Gesundheitszustand von Ciara und ihren Fortschritten.

Die große und so wichtige Reise begann am 16. Juli. Nach einem 14-stündigen Flug landeten die Sandrinis in St. Louis. Durch die Maskenpflicht wegen der Corona-Pandemie und einem Corona-Screening vor der Einreise in die USA war alles sehr anstrengend, wie Anja Sandrini uns mitteilte. Freitags ging es dann mit einem Corona-Pre-Screening weiter, bei dem allgemeine Fragen zu Corona-Symptomen erfolgten. Danach kam das Wochenende, die Familie hatte etwas Zeit für sich. Montags ging es auf die Zielgerade – die Voruntersuchungen für die OP standen an.

Bereits um 9 Uhr ging es los. Ciara wurde geröntgt: „Das wurde gemacht, um die richtige Stelle für den Schnitt bei der OP zu bestimmen, da der Schnitt an einem bestimmten Wirbel erfolgen muss und deshalb wird dies mit Hilfe von Röntgen sichtbar gemacht und markiert“, erklärte Sandrini, warum dieser Teil für den Eingriff so wichtig ist. Im Anschluss ging es zu den Physiotherapeuten, die mit Ciara einen so genannten Grobmotorik Einstufungstest und Videoaufnahmen machten.

Das Vorbild Ivy Rogers

Dann kam der große Moment. Der Termin mit dem Spezialisten für die selektive dorsale Rhizotomie, Dr. Tae Sung Park. „Er war überrascht, dass Ciara trotz viel Spastik in den Beinen keine Muskelverkürzungen hatte. Der Grund dafür liegt in Ciaras vielen Trainingseinheiten, die sie täglich absolviert, in Kombination mit Stretch-Übungen, die sie seit Jahren täglich über sich ergehen lassen muss“, klärte Sandrini auf. Im Besprechungszimmer hängen viele Bilder an den Wänden. Menschen, die den Eingriff, der Ciara noch bevorstand, schon hinter sich hatten. Und dann fiel Ciaras Blick auf ein ganz besonders Foto. Den 4000. Patienten von Dr. Park im November 2018 – Ivy Rogers aus Australien. „Ihr Youtube-Video hat sich Ciara gefühlt 1000-mal angeschaut“, teilte Sandrini mit, dass Ivy Rogers ein Vorbild von Ciara ist. Fragen zur Operation und dem Verlauf wurden im Gespräch mit Dr. Park geklärt.

Und dann war er plötzlich da, der 21. Juli. Der Tag, auf den Ciara so lang gewartet hat. Um 11 Uhr war die Familie im Krankenhaus. Ciara – Patientin 4448 – wurde für den Eingriff vorbereitet. „Sie war zwar aufgeregt und nervös, aber irgendwie ruhte sie trotzdem in sich“, beschrieb Mutter Anja Sandrini die Gefühlslage ihrer Tochter. Damit das Mädchen nicht mehr viel mitbekommt, bekam sie eine so genannte „Happy Medicine“, die sie schläfrig machte. Um 12.45 Uhr wurde sie in den OP-Saal geschoben, in dem sieben Menschen anwesend waren. Eine Information, die die Familie vor der OP erfuhr. Im Saal bekam Ciara die Narkose und die intravenösen Zugänge gelegt. Viele Stunden bekam das junge Mädchen nichts mehr mit – bei ihrer Familie sah das anders aus.

Für Anja, Christian und Schwester Emilia war Warten angesagt. Doch sie wurden nicht alleingelassen in dieser Situation. Um 13.50 und 15.45 Uhr bekamen sie ein telefonisches Update – direkt aus dem OP-Saal. „Uns wurde gesagt, was die nächsten Schritte waren und dass alles nach Plan verläuft. Das war für uns sehr erleichternd und hat die bange Wartezeit enorm verkürzt.“ Dann war es soweit. Um 16.20 Uhr kam Dr. Park aus dem OP, sprach kurz mit der Familie – „die OP war perfekt gelaufen“, teilte er mit. Ciara war auf dem Weg in den Aufwachraum. „Uns fiel im wahrsten Sinne des Wortes ein Stein vom Herzen. Im Aufwachraum durften wir sie dann erstmals wiedersehen. In dem Augenblick, als wir kamen, schlug sie ihre Augen auf. Das erste was sie sagte, war, dass ihre Beine sich so leicht anfühlen. Wir waren wie vom Donner gerührt, dass sie sofort einen Unterschied spüren konnte“, erzählte die verblüffte Sandrini.

Gegen 18 Uhr kam Ciara auf die normale Station. Sie war müde, wollte schlafen. Doch dies gestaltete sich schwierig. Sie musste immer wieder geweckt werden. Denn alle zwei bis vier Stunden wurden Kontrolluntersuchungen gemacht: Blutdruck messen und Herz abhören, regelmäßiges Umlagern, Medizin intravenös verabreichen. Anja Sandrini wich nicht von der Seite ihrer Tochter, verbrachte die erste Nacht bei Ciara im Krankenhaus.

Schwester darf sie nicht besuchen

Am ersten Tag nach der OP waren die Krankenschwestern extrem zufrieden mit Ciaras Zustand. Ihre Kopfschmerzen waren Nachwehen der Narkose. Die zweite Nacht blieb Papa Christian bei der Achtjährigen. Am Morgen ging es ihr besser. Die Kopfschmerzen waren weg. Doch dann plagten das Mädchen Muskelkrämpfe. „Die sind jedoch völlig normal. Der Körper muss sich erst daran gewöhnen, dass keine Spastik mehr vorhanden ist, und reagiert mit Muskelkrämpfen, die leider sehr schmerzhaft sind, da der ganze Körper, inklusive Wunde, zusammenzucken“, erklärte Anja Sandrini. Die Krankenschwestern kümmerten sich rührend um die junge Patientin. Wenn Ciara nicht schläft, hört sie ihre geliebten „Bibi & Tina“-Hörbücher. Wegen der Corona-Krise darf Emilia, Ciaras Zwillingsschwester, nicht ins Krankenhaus kommen. Schmerzhaft und traurig für beide Mädchen.

Auch auf Facebook und Instagram nimmt die Familie die Menschen mit, gibt Einblicke in ihre Gefühlswelt und das Krankenhaus. Glückwünsche und positive Nachrichten sind unter den Beiträgen zu lesen. Die Menschen sind in Gedanken bei der Familie. Ciaras Klasse hat ihr eine Schatzkiste gefüllt – jeder Klassenkamerad hat ihr Wünsche mit auf die Reise gegeben. Immer wieder darf sie ein Briefchen öffnen. „Als Papa sie heute fragte, was er denn auf Facebook schreiben könnte, antwortete sie: Hallo an alle, mir geht es gut. Danke für eure Hilfe“, sagte Anja Sandrini, dass das Update auf Facebook dann aber doch etwas länger wurde.

Entlassung am Sonntag

Die nächsten Schritte werden das Entfernen des Epiduralkatheters und der Monitorüberwachung sein. Die Physiotherapie wird beginnen, dann wird Ciara das erste Mal aufgesetzt, bisher musste sie liegen. Am Sonntag soll die Achtjährige aus dem Krankenhaus entlassen werden. Am Montag fängt dann die ambulante dreiwöchige Reha im gleichen Krankenhaus an. Dabei wünschen viele Menschen und die Heimatzeitung dem tapferen und starken achtjährigen Mädchen alles Gute.

