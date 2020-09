Familienbetriebe in Gefahr

Die wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen ist trotz der Corona-Lockerungen und einzelner Meldungen von steigenden Aufträgen schlecht. Gerade die Reisebranche leidet unter den Beschränkungen. In Hockenheim ist die Lage besonders schwierig, weil die meisten Besucher wegen Veranstaltungen kommen, die größtenteils auf dem Ring stattfinden. Und dort ist momentan nicht viel los. Zu den Sehenswürdigkeiten in Schwetzingen, Heidelberg oder Speyer ist es recht weit – in letzterem Fall tut die Sperrung der Salierbrücke ihr Übriges.

Die großen Häuser können eine solche Durststrecke noch einigermaßen kompensieren. Zwar trifft es auch dort viele Angestellte in unsicheren Arbeitsverhältnissen – Zimmermädchen, Aushilfen und Azubis. Doch die Unternehmen können oft auf finanzielle Ressourcen zurückgreifen. Wie lange, bleibt freilich abzuwarten. Dramatisch ist die Lage hingegen für kleine Familienbetriebe. Diese verfügen in aller Regel nicht über die Mittel, monatelange Einnahmeausfälle von bis zu 100 Prozent zu kompensieren.

Besonders empathische Zeitgenossen kommentieren derartige Meldungen gerne mit abfälligen Bemerkungen, vorzugsweise in den Sozialen Medien. Auch auf unserer Facebookseite gibt es immer wieder den ernst gemeinten Hinweis, dass selbstständige Unternehmer doch damit rechnen müssten, einmal keine Einnahmen zu erzielen. Wer in guten Zeiten vorsorge, der habe in Krisenzeiten keine Not.

Doch solche Aussagen verkennen die Realität. Viele Branchen und Betriebe müssen mit Kampfpreisen arbeiten. Über jeden Euro Aufschlag beschweren sich die Kunden, ständig werden Rabatte eingefordert und zusätzliche Leistungen verlangt. Bei den hohen Lohnnebenkosten in Deutschland und der ausufernden Bürokratie selbst für Kleinstbetriebe bleibt für selbstständige Unternehmer und Freiberufler am Ende oft nur wenig übrig. Wenn dann zeitweise ein faktisches Berufsverbot und in der Folge monatelange Einschränkungen folgen, zieht das vielen den Boden unter den Füßen weg. So bleibt nur die Hoffnung, dass sich die Corona-Lage positiv entwickelt und umfangreichere staatliche Hilfen für tatsächlich betroffene Branchen kommen. Denn nur so kann das Aussterben der kleinen Familienbetriebe verhindert werden.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 07.09.2020