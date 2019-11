Familienfeier mit Tombola

Die SPD lädt alle Mitglieder der Partei zur Familienfeier am Samstag, 23. November, ab 15 Uhr in das Restaurant „Rondeau“ ein. Neben Kaffee und selbst gebackenem Kuchen gibt es wieder Ehrungen für Parteimitglieder, die von dem SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Born vorgenommen werden. Außerdem wird es eine Tombola geben.

Spenden für die Tombola können am Montag, 18., und am Mittwoch, 20. November, jeweils von 16 bis 19 Uhr, sowie am Freitag 22. November, von 14 Uhr bis 17 Uhr, bei Jutta Janisch (Max-Planck-Str. 8 in Hockenheim) abgegeben werden. Anmeldungen nimmt die OV-Vorsitzende Ingrid von Trümbach-Zofka per Email (IngridTZ@gmx.de) bis zum 22. November, entgegen. zg

