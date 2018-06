Anzeige

Die Fußball-WM hat begonnen. Viele Fans sind in Feierlaune, Fahnen werden aufgehängt, Getränke und Vorräte angelegt, der Grill aufgestellt und manches Fernsehgerät auf Balkon oder Terrasse gerückt. Doch nicht jeder ist ein Fußballfan – daher ist Rücksichtnahme geboten. Das müssen auch Vermieter bei einem Ausgleich der unterschiedlichen Interessen der Hausbewohner und Mieter im Interesse des Hausfriedens berücksichtigen. Darauf weist Haus & Grund, Region Schwetzingen-Hockenheim hin.

Wie bereits in früheren Jahren hat die Bundesregierung den Immissionsschutz vorübergehend gelockert, damit die Spiele im Freien bis 23 Uhr übertragen werden können. Auch wenn Gastronomen bei ihrer Gemeinde eine Ausnahmegenehmigung für Public Viewing erhalten haben, folgt daraus keinesfalls, dass nun jeder Fußballfan allabendlich seinen Fernseher bis 23 Uhr im Freien laufen lassen und die Nachbarschaft beschallen darf. Tongeräte dürfen im Freien nur betrieben werden, soweit unbeteiligte Personen nicht erheblich belästigt werden. Fernsehen im Freien ist zwar nicht generell verboten, eine zu laute Beschallung über einen längeren Zeitraum stellt aber schnell eine erhebliche Belästigung dar.

Außerdem gilt im privaten Bereich weiterhin, dass die Nachtruhe um 22 Uhr beginnt. Um diese Zeit müssen die Fans daher in die Wohnung umziehen und auf Zimmerlautstärke achten. Eine ganz wichtige Frage in Mietshäusern: Ob ein Mieter die Nationalflagge seiner Lieblingsmannschaft in sein Fenster hängt, ist seine freie Entscheidung, sofern andere Mieter weder belästigt noch gefährdet werden, etwa durch eine Verdunkelung oder Sichteinschränkung. Klar ist aber auch: Mieter dürfen ohne Erlaubnis nicht die Fassade mit Flaggen dekorieren. Es ist auch nicht gestattet, die Fahnen mit Hilfe von Dübeln oder Karabinerhaken an der Fassade zu befestigen. Darin liegt nämlich ein unzulässiger Eingriff in die Bausubstanz vor. Mehr noch: Durch ein nicht fachgerechtes Befestigen würde die Gefährdung von Passanten erhöht. hg