Fantastische Klänge im Orgelherbst

In der evangelischen Stadtkirche findet am Freitag, 27. September, um 19.30 Uhr das dritte und letzte Konzert in der Reihe Orgelherbst statt.

Welche festliche und fröhliche Klänge aus einer Orgel erklingen können, wird Kirchenmusikdirektor Professor Carsten Klomp zu Gehör bringen. Klomp ist seit Oktober 2012 Professor für Künstlerisches und Liturgisches Orgelspiel an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg. Daneben ist er Organist der Heidelberger Universitätsgemeinde an der Peterskirche.

Der Eintritt ist frei. Spenden am Ausgang zur Deckung der Kosten sind ebenso willkommen wie zahlreiche Gäste. zg

