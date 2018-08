Fast zehn Tonnen Fleisch werden täglich verwurstelt

Anzeige

Bereits seit drei Generationen stellt die Firma Cornelius Kurpfälzer Wurstspezialitäten her. 1947 in Mannheim gegründet, folgte 1965 der Umzug nach Hockenheim in die 2. Industriestraße. „Mit rund 40 Mitarbeitern produzieren wir etwa 200 Artikel, die sich in den Theken nahezu aller bekannten Lebensmittelketten bundesweit wiederfinden“, so Geschäftsführer Peter Cornelius anlässlich eines Besuchs einer Delegation der CDU Hockenheim.

Auf Initiative der stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Bärbel Hesping kam diese Besichtigung zustande und trotz frühmorgendlicher Stunde fand sich eine sehr interessierte Gruppe ein. Und wer bis dato glaubte, dass die Wurstherstellung ein einfacher Prozess ist, der wurde in der über zweistündigen Führung eines Besseren belehrt, teilt die CDU mit.

„Qualität und Hygiene werden bei uns groß geschrieben“, so Peter Cornelius, der zusammen mit Betriebsleiter Michael Vogel die Führung übernahm, nachdem die Besucher entsprechende Schutzkleidung angezogen hatten.