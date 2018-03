Anzeige

Hockenheim.„Weniger essen, mehr kauen“ – hintersinnig und mit einem zynischen Grundton hat der aus Nordrhein-Westfahlen stammende, seit ewigen Zeiten in Berlin lebende Kabarettist und Politkritiker Arnulf Rating auf den Punkt gebracht, worüber er sich zuvor zwei Stunden laut denkend echauffierte: Die Welt steht am Abgrund der postfaktischen Zeiten, in denen das Smartphone zum neuen Beziehungsersatz geworden ist und der „vegetarische Schlachter“ nicht einmal mehr ein Stirnrunzeln hervorruft, während wir „dynamisch, flexibel und hochmotiviert“ der Merkelschen „Palliativpolitik“ hinterherlaufen, „in der es nicht mehr um Heilung geht, sondern nur noch um die Linderung des Leids“.

In gewohnt schnellsprechender Weise hat der Mann, der selbst als Mischung zwischen Billardkugel und Flokati daherkommt, am Freitagabend im Pumpwerk aufgemischt, abgewatscht, draufgeschlagen und niedergebügelt, was an Thema nicht schnell genug in Deckung war – mit viel Häme gegen „die da oben“, aber inzwischen auch mit einer weisen Einsicht in die grundlegende Beteiligung von „uns da unten“: „Das Kleinvieh macht den vielen Mist“.

Rating, der alle wichtigen Kabarettpreise abgeräumt hat, wurde im vergangenen Jahr für sein Lebenswerk mit dem Ehrenpreis des neu gestifteten Hessischen Kabarettpreises ausgezeichnet. Der Mann mit dem scharfen Verstand und dem losen Mundwerk ist – mit allen Höhen und Tiefen – ein Urgestein des traditionellen Kabaretts, trotz einiger (inzwischen wieder wohltuend weniger) Verkleidungs-Kasper-Einlagen frei von allen billigen Comedy-Macharten, hochanalytisch, mit beißender Kritik und einer inzwischen wieder breiteren Stoßrichtung, die der Polit-Prominenz die verräterische Maske entreißt, aber auch gesamtgesellschaftliche Probleme aufgreift und sich im neuen Programm „Tornado“ in gut geübter Weise an der zentralen Botschaft abarbeitet: „Die Wahrheit ist: Die Wahrheit ist eine Ware!“