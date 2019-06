FDP testet die OB-Bewerber

Hockenheim.Bei der Liberalen Runde der FDP am Montag, 17. Juni, um 19 Uhr im Restaurant „Rondeau“, Rathausstraße 3, wird zur Abwechslung nicht aus dem Gemeinderat berichtet, denn die Freien Demokraten haben alle OB-Kandidaten zur Vorstellung eingeladen. Die Liberalen räumen jedem OB-Kandidaten ein Zeitfenster von 30 Minuten ein, in dem dieser sich kurz vorstellen kann (zirka 10 Minuten). Den Rest der Zeit können Fragen aus der Runde beantwortet werden.

Die Bewerber wurden alle zu verschiedenen Zeiten eingeladen, so dass jeder von ihnen die Chance hat, sich alleine der FDP vorzustellen, teilt der Ortsverband mit. Von Mitgliedern und Interessierten wurde ein kleiner Fragenkatalog vorbereitet, so dass jeder Kandidat die selben Fragen gestellt bekommen wird. Dadurch wollen die Liberalen sicherstellen, dass alles fair und in geregelten Bahnen verläuft. Die Liberale Runde ist öffentlich, die Bevölkerung ist eingeladen. fkh

