Feier für Ritter und Burgfräulein

In der HSV-Halle findet der Kinderfasching, passend zum Jubiläumsjahr unter dem Motto „Mittelalter“, am Faschingssonntag, 3. März, statt. Alle Kinder bis zehn Jahren und ihre Familien sind eingeladen, im Faschingsoutfit einen närrischen Nachmittag zu verbringen. Für das passende Mittelalter-Feeling wird die Halle in eine Burg verwandelt. Heike und die großen Turnmädchen sorgen mit Faschingstänzen, Polonaisen und abwechslungsreichen Spielen für Stimmung.

Für Essen und Trinken ist gesorgt. Das Catering-Team, viele selbst gebackene Kuchen und deftige Speisen stehen für die kleinen und großen Besucher bereit. Beginn der Veranstaltung ist um 15.15 Uhr. Ab 14.45 Uhr könnt ihr euch auf den Nachmittag einstimmen und euch mit Getränken und Speisen versorgen. Der Eintritt beträgt für Kinder 3 Euro, für Erwachsene 4 Euro. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 20.02.2019