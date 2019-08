Feiern in der grünen Oase

Die grüne Oase im Herzen Hockenheims am Rande des Stiegwiesenparks hat weder als Gartenanlage noch beim Gartenfest des Obst- und Gartenbauvereins ihre Magnetkraft verloren und lockte die Generationen aus Hockenheim und der Nachbarschaft an. „Die Hütte war wieder voll“, nicht nur dieser Umstand, sondern auch die zahlreiche Helferschar und der reibungslose Ablauf entlockten dem Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins, Rudi Mergenthaler, ein breites Grinsen. Viele helfende Hände hätten die Vorbereitungen für alle erleichtert.

Der Weg durch die liebevoll gepflegte Gartenanlage am Stiegwiesenpark zu den „dampfenden Kesseln“ führte durch ein Spalier aus im prallen Fruchtstand befindlichen Obstgehölzen, Äpfel und Birnen, im Hintergrund Johannisbeeren. Dies regte nach zunächst Deftigem auch den Appetit auf die vielen selbst gebackenen Kuchen an.

Kulinarischer Genuss

Das Gartenfest ist nicht nur kulinarischer Genuss, sondern auch zum Treffpunkt der Hockenheimer und vieler „alter“ Freunde geworden, die Besucher kommen gerne zum Essen und um hier und da ein Schwätzchen zu halten.

Bereits am Samstagnachmittag setzte ein reger Besucherstrom zur Kaffeezeit ein und Rudi Mergenthaler begrüßte, sofern es seine Zeit zuließ, auch den einen oder anderen Gast persönlich zu einem Plausch. Die Helferschar köchelte und bruzzelte und richtete viele Hausmannsgerichte, aber auch Vegetarisches und Erfrischendes her.

„Wir freuen uns so, dass wir dieses Fest endlich besucht haben, die Ruhe hier im Garten ist beeindruckend und wir werden gerne im nächsten Jahr wiederkommen“ so die Stimmen einiger neuer Gäste. „Hier steckt die Liebe im Detail, zu sehen am gepflegten Garten, aber auch dem liebevoll zubereiteten Speisen“

Beim lecker präsentierten Kuchenbüfett musste sich sicherlich manch einer zügeln, die Verlockung war so groß, dass gerne hier und da mehr genascht worden wäre. ska

