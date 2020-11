Feiern trotz Pandemie - das wäre närrisch

Verwaltungsgemeinschaft.Die Prinzessin hat sich in Schale geworfen, die Narrenkappen sitzen auf dem Kopf, die Orden hängen um den Hals: Alles ist bereit für den Rathaussturm, der traditionell am 11. November die Fasnachtssaison einläutet. Doch Corona lässt das „Ahoi“ der Fasnachter an diesem Tag bis in das neue Jahr hinein verstummen.

Die Hoffnung bei der Hockenheimer Carnevals-Gesellschaft (HCG) hielt lang

...