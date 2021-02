Feine Härchen mit Funktion

Hallo Kinder, Sophia Anna Frank hat mich auf die Idee gebracht, mich mal genauer mit Wimpern zu beschäftigen. Denn diese Härchen, die am Augenlid anliegen, haben besondere Funktionen. Sie verhindern zum Beispiel, dass Sonnenlicht direkt auf das Auge fällt. Außerdem reduzieren sie den Luftstrom, der auf das Auge trifft: Sie leiten die Luft seitlich ab. Dadurch wird verhindert, dass das Auge austrocknet. Auch sind sie wie eine Barriere für Verunreinigungen. Das trifft übrigens nicht nur auf den Menschen zu. Für Säugetiere dienen Wimpern ebenfalls als Schutzmechanismus. Wusstet ihr, dass ein Auge im Schnitt von über 200 Wimpern umgeben sein kann? Um die 75 bis 125 Wimpern befinden sich am oberen Lid; 25 bis 50 am unteren. Wenn ihr eure Wimpern mal genau anschaut, stellt ihr fest, dass diese unterschiedlich lang sind. Manche können über einen Zentimeter lang sein. Eine Wimper wächst zwei bis drei Monate, dann fällt sie wieder aus. Wenn ihr das merkt, dann macht es wie Sophia Anna Frank es geraten hat: Nehmt sie auf die Zeigefingerspitze, pustet sie weg und wünscht euch dabei etwas.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 05.02.2021