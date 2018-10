Feinfühlige Hommage an den "Piano Man"

50 Jahre Martin-Schleyer-Gymnasium

13 Monate Probezeit für Großprojekt

Zu seinem 50-jährigen Bestehen präsentiert das Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda-Königshofen am kommenden Wochenende in der Stadthalle in Lauda das Musical „Oliver“. Lauda-Königshofen. Das Musical-Großprojekt ist einer der ...