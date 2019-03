Feldenkrais-Kurse stärken den Rücken

Im Programm der Volkshochschule sind mehrere Feldenkrais-Kurse zu finden. Anspannung und Stress machen kurz. Die Muskeln in Dauerspannung stehen nicht mehr für geschmeidige und mühelose Bewegungen zur Verfügung. Dehnen und Ziehen hilft da nur bedingt.

Die Feldenkrais-Methode ermöglicht erstaunliche und ermutigende Erfahrungen. Über die leichten und einfachen Bewegungslektionen finden die Teilnehmer heraus, was in ihnen und ihrem Körper steckt und entdecken unerwartete Möglichkeiten. Die Feldenkrais-Methode wirkt sich positiv auf Körper, Geist und Seele, indem sie den ganzen Menschen in Bewegung bringt.

Die drei Workshops sind unabhängig voneinander buchbar. Der erste Termin, „Die leichte Beweglichkeit einer langen Wirbelsäule entdecken“, findet am Samstag, 23. März, Uhr statt. „Die Bedeutung von Leichtigkeit und Länge unserer Balance“ heißt es am Samstag, 27. April, und am Samstag, 25. Mai, lautet das Thema „Schulter und Nacken leicht und lang erleben“.

Alle Kurse finden im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a jeweils von 14 bis 17 Uhr statt. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, warme Socken, Handtuch, Decke. mg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 18.03.2019