Feldlerche im Blick

Eine ornithologische Exkursion in die Saalbachniederung bei Hambrücken bietet der Nabu Hockenheim am Samstag, 4. Mai, an. Leiter der Tour ist Guido Waldmann vom Nabu Hockenheim.

Mit 300 Hektar befindet sich in der Saalbachniederung das größte zusammenhängende Wiesengelände im nordbadischen Raum. Daher ist heute über das ganze Jahr eine artenreiche Vogelfauna zu beobachten. Mittlerweile hat sich die vom Aussterben bedrohte Grauammer wieder angesiedelt, die man von den Wiesen hören kann. Auch der Vogel des Jahres 2019, die Feldlerche, fühlt sich hier noch wohl. Vom nahen Lußhardt rufen Grau-, Grün, Bunt-, und Schwarzspecht und auch Trauerschnäpper und Waldlaubsänger sind am Waldrand gelegentlich zu hören. In einer rund sechs Kilometer langen Tour werden sowohl die Wiesen, die Feuchtflächen als auch der Waldrand erkundet.

Treffpunkt vor Ort sind die Parkplätze an den Vereinsheimen für Hundesport und Kleintierzucht in Hambrücken am linken Ende des Heuweges (Verlängerung der Pfarrer-Graf-Straße) um 7 Uhr. Treffpunkt in Hockenheim zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 6.30 Uhr am Parkplatz des Bahnhofs Hockenheim. Die Exkursion dauert ungefähr zweieinhalb bis drei Stunden. Spenden sind willkommen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 30.04.2019