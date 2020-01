Felix ist ein Mathe-Profi

Die Aufgaben des landesweiten Mathematikwettbewerbs haben begabten und begeisterten Schülern die Gelegenheit gegeben, sich an anspruchsvollen mathematischen Beweisführungen zu versuchen und eigenständig Lösungen zu finden. Die ersten und zweiten Preisträger dürfen sich in den weiteren Wettbewerbsrunden mit den Preisträgern der ersten Aufgabenrunde messen.

Besonders erfolgreich war Felix Henze aus der Klasse 7 b des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums: Er hat einen ersten Preis geholt. Als Siebtklässler musste er sich dafür einiges mathematisches Wissen, das erst Unterrichtsgegenstand im Laufe der siebten Klasse ist, selbstständig aneignen. Kein Problem für einen Mathe-Profi wie Felix, der auch in den vergangenen Jahren schon fleißig Trophäen bei Mathe-Wettbewerben eingeheimst hat.

Unter anderem erreichte er im vergangenen Jahr volle Punktzahl im Känguru-Wettbewerb, was vergangenes Jahr nur 100 von fast 200 000 Sechstklässlern in ganz Deutschland gelang. Die Schulleitung und seine Lehrer erwarten gespannt, was noch an Preisen folgen wird. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 24.01.2020