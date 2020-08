Ferienangebot für Kinder

Hockenheim.Die Gruppe „Begegnung Jung bis Alt“ der Lokalen Agenda bietet für Kinder in der Sommerferienzeit ein kleines Bastelprogramm an: An jeweils vier Mittwoch-vormittagen von 10 bis 12 Uhr finden im Forstpavillon im Gartenschaupark die Treffen für jeweils maximal zwölf Kinder statt.

Am 5. und 19. August wird eine Schleuder aus Holz für Wattebällchen gebaut. Am 12. und 26. August wird eine „kleine Welt im Schuhkarton“ gestaltet. Das Angebot richtet sich an Kinder im Grundschulalter. Aufgrund der Teilnehmerbeschränkungen werden die Kinder alleine (ohne Eltern) betreut. Alle Abstands- und Hygieneregeln werden eingehalten. Das Angebot ist kostenlos. Die Lokale Agenda bittet um verbindliche Anmeldung unter e.schollenberger@hockenheim.de zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 04.08.2020