Ferienzeit zum Lernen nutzen

Die Volkshochschule hat unter Einhaltung der Hygieneverordnung ein Sommerprogramm zusammengestellt, welches auch auf der Homepage einzusehen ist. Anmeldungen sind unbedingt erforderlich!

Yoga im Park: Mittwoch, 5. August, 18 bis 20 Uhr, im Landesgartenschaupark. Treffpunkt: Seebühne, Stiegwiesenpark. Eigene Matte ist mitzubringen.

Rücken/Faszien/Pilates: VHS-Haus, Hockenheim, Heidelberger Straße 16 a, ab Dienstag, 1. September, 18 bis 19 Uhr, drei Termine; ab Dienstag, 1. September, 19.15 bis 20.15, zwei Termine; ab Mittwoch, 2. September, 18 bis 19 Uhr, drei Termine; ab Mittwoch, 2. September, 19.15 bis 20.15 Uhr, drei Termine. Für alle Kurse gilt: Eigene Matte ist mitzubringen.

Sommerkurs – Englisch Auffrischung A2/B1: ab Mittwoch, 12. August, 18.15 bis 19.45 Uhr, im VHS-Haus, drei Termine.

Sommerkurs - Englisch Konversation B 2: ab Mittwoch, 12. August, 20 bis 21.30 Uhr, im VHS-Haus, drei Termine.

Sommerkurs: Englisch Auffrischung B2, ab Montag, 10. August, 20 bis 21.30 Uhr, im VHS-Haus, drei Termine.

Sommerkurs: Deutsch 3. und 4. Klasse für Nicht-Muttersprachler: Montag, 7. September, bis Freitag, 11. September, 9.30 bis 11 Uhr im VHS-Haus.

Unterrichtsausfall und Homeschooling haben Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, im vergangenen Schulhalbjahr im Wesentlichen auf sich selbst gestellt. Die Lücken im Spracherwerb und damit die Verständnisschwierigkeiten bei Aufgabenstellungen nicht nur im Fach Deutsch, sondern auch in den meisten anderen Fächern (beispielsweise bei Textaufgaben in Mathematik) sind besonders deutlich geworden.

Ein allgemeines Sprachtraining zu Wortschatz, Grammatik und freiem Sprechen soll 3.- und 4.-Klässlern den Einstieg in den Unterricht nach den Sommerferien erleichtern. Dabei geht es um mehr Sicherheit im allgemeinen Spracherwerb, wie er für den Lehrstoff unverzichtbar ist. Es handelt sich dabei nicht um einen Nachhilfekurs, in dem Schulformate geübt werden, sondern um ein motivierendes Lernen nach den speziellen Erfordernissen für nicht Muttersprachler in Deutsch.

Info: Auskunft und Anmeldung bei der VHS, Heidelberger Straße 16 a, Telefon 06205/92 26 49, E-Mail info@vhs-hockenheim.de, www.vhs-hockenheim.de

