Fest wird in dieser Zeit zur Bewährungsprobe

„Es gibt ja noch die AVR.“ Stadtrat Fritz Rösch (CDU) war mit unserem Bericht über das Kompostproblem der Stadt nicht ganz einverstanden. Er vermisste den Hinweis auf die Sammelstelle der AVR an der L 722, in der jeden Tag kostenlos Häckselgut angenommen werde.

Ganz klar, mit dem Ende der Ära Wagner in der Rennstadt ist eine Lücke entstanden, die man auch gewillt sei, wieder zu schließen. Zumal von dem Ende der Kompostanlage im Mörscher Weg auch die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft betroffen seien, die dort ihr Häckselgut von Wagner weiterverarbeiten ließen. Weshalb von der Stadtverwaltung Hockenheim im Verbund mit den Gemeinden an einer Lösung gearbeitet werde. Wobei das Hoba-Gelände nicht uninteressant sei, doch könne er nicht sagen, inwieweit hier schon Gespräche geführt worden seien.

Kein Ersatz für Torf und Kompost

Doch bis es so weit ist, betont Rösch im Gespräch mit unserer Zeitung, halte er an seinem Hinweis auf die AVR fest. Deren Sammelstelle sei in der Nähe, kostenlos und habe jeden Werktag geöffnet – für ihn mehr als nur eine Zwischenlösung. Eine Lücke bleibe jedoch bestehen – bei Wagner habe man Torf und Kompost erhalten, nun müsse sich der Hobbygärtner nach neuen Möglichkeiten umschauen.

Womit die gemeinderätlichen Anfragen der Dezember-Sitzung endgültig abgearbeitet wären, es an der Zeit ist, Michael Sauter zu Wort kommen zu lassen. Denn der Stadtrat der FWV war in diesem Jahr mit der Aufgabe betraut, die Weihnachtsrede des Gemeinderates zu halten. Sauter sprach von einem Jahr, wie es noch niemand erlebt habe. Unvorbereitet sei die Welt von Corona getroffen, das „menschliche Miteinander auf eine harte Probe gestellt worden“. Tiefe Einschnitte habe es gegeben, bis weit in die Familien hin und auch die Stadt sei vor neuen Aufgaben, Notwendigkeiten gestanden. Und nun nahe Weihnachten, das Fest der Besinnlichkeit, der Nähe und Familie. Für Sauter ein Fest der Hoffnung, die derzeit nötiger sei denn je.

Gerade wegen der Corona-bedingten Einschränkungen, auch beim Feiern, sei es für viele Menschen wohl das härteste Weihnachtsfest seit langem. Doch rief der Stadtrat dazu auf, diese wohl letzte Runde zu überstehen, im Hintergrund warte schon der rettende Impfstoff.

Auf die Stadt, auf den Gemeinderat kämen schwierige Zeiten zu, die Verwaltung stehe vor neuen Aufgaben, im Haushalt gelte es Millionen einzusparen, nur das Wichtigste könne umgesetzt werden, was dem Gemeinderat schwere Entscheidungen abverlange. Sauter dankte allen, die das schwere Jahr im Ehrenamt, in der Nachbarschaft, im Verein oder in der Stadtverwaltung mitgetragen hätten.

OB Marcus Zeitler, der auf eine lange Zeit als Bürgermeister zurückblicken kann, war die Gepflogenheit der Weihnachtsansprache am Ratstisch dennoch fremd, doch sprach er erfreut von einer „tollen Tradition“.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 24.12.2020