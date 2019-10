Festnahmen nach Körperverletzung

Ein 29-jähriger Rumäne ist von zwei Tätern in der Nacht zum Samstag verletzt worden. Die Rumänen im Alter von 28 und 41 Jahren traten auf den 29-Jährigen ein, der sich mehrer Verletzungen im Bereich des Kopfes zuzog. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich in der Hohenstein-Ernstthaler-Straße.

Wie die Polizei mitteilt, rief ein Zeuge gegen 2.10 Uhr bei den Beamten an. Nachdem diese unmittelbar darauf am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie den Geschädigten auf dem Boden liegend und blutend vor. Die Beschuldigten befanden sich in unmittelbarer Nähe. Über die Hintergründe der Tat sei bislang nichts bekannt. Bei den festgenommenen Angreifern wurde ein Alkoholwert von 1,28 und 1,44 Promille festgestellt. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernimmt das Polizeirevier Hockenheim. Dabei werde es auch darum gehen, festzustellen, wie diese Tat zustande kam. pol

