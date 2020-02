Fete für Elfen, Feen und Kobolde

Unter dem Motto „Elfen, Feen und Kobolde“ steigt am Faschingssonntag, 23. Februar, in der HSV-Halle der Kinderfasching. Alle Kinder bis zehn Jahre und ihre Familien sind eingeladen, im Faschingsoutfit einen tollen Nachmittag zu verbringen. Für das passende Feeling wird die Halle in eine bunte Wiese und einen verzauberten Wald verwandelt.

Für Essen und Trinken ist gesorgt, das erfahrene Catering-Team bietet viele selbst gebackene Kuchen und deftige Speisen für die kleinen und großen Besucher.

Beginn der Fete ist um 15.15 Uhr, Einlass ist ab 14.45 Uhr. Der Eintritt kostet für Kinder 3 Euro, für Erwachsene 4 Euro. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 07.02.2020