In der Vergangenheit gehörten zum Zeltlager auch immer ein heftiges Gewitter und ein Platzregen dazu. In diesem Jahr blieben diese glücklicherweise aus, stattdessen gab es Sonne, angenehmes trockenes Wetter und somit war der Spaß am Grafsee ungetrübt. Nachts war es jedoch recht kühl. Aber mit entsprechender Kleidung und warmem Schlafsack war auch das kein Problem.

Karauschen und Karpfen wurden gefangen und alle hatten Spaß und Freude an der Angelei. Die Zeit verging wie im Fluge und die Tage am See waren viel zu schnell vorbei.

Alle Teilnehmer waren sich einig, dass das Zeltlager wieder ein unvergessliches Erlebnis und ein wunderschönes, erholsames und vergnügliches Wochenende war.

Ein besonderes Dankeschön gebührte den mitgefahrenen Eltern, Betreuern und den zwei leidenschaftlichen Hobbyköchen Alexander Schmitt-Rehschuh und Markus Dorn. Beide haben sich wieder gerne die Kochmütze aufgesetzt, viele Stunden an Grill und Herd gezaubert und die Angler mit vielen Leckereien umsorgt, teilt der ASV 1920 mit. Es hat allen Teilnehmern prima geschmeckt, alle wurden satt und somit sind die zwei auch für das nächste Jahr wieder „gebucht“. dl

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 26.06.2018