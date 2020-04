Feuerwehr hilft bei Aufforstung

Normalerweise müssen Forstpflanzen nicht bewässert werden. Allerdings setzt die anhaltende Trockenheit der vergangenen Wochen die am 15. März von der Bürgerinitiative (BI) Pro Stadtwald C4 und vielen Helfern im Stadtwald C4 eingepflanzten 427 Setzlinge stark unter Stress. Die BI nahm deshalb Kontakt zum Kreisforstamt und zur Wald AG von Greenpeace auf.

Um zu verhindern, dass die Setzlinge Schaden nehmen, befürworteten die Experten in diesem Fall die Bewässerung, bis es wieder regnet. BI-Sprecherin Stefanie Garcia Laule bat Oberbürgermeister Marcus Zeitler um Hilfe, da in Zeiten von Covid-19 ein Aufruf an alle Unterstützer nur die allerletzte Möglichkeit sein sollte.

Der OB veranlasste binnen Stunden, dass die Jungbäume von der Feuerwehr bewässert werden. Sie wird die Aktion in vier bis fünf Tagen wiederholen, solange die extreme Trockenheit anhält. Bürgerinitiative und Baumpaten bedankten Marcus Zeitler, dem Baubetriebshof und insbesondere der Freiwilligen Feuerwehr für die schnelle, unbürokratische und tatkräftige Hilfe. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 07.04.2020