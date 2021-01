Feuerwehren helfen Kameraden in Kroatien

Kreis.Sofort zur Stelle war der Kreisfeuerwehrverband (KFV) Rhein-Neckar-Kreis, als der Landesfeuerwehrverband einen Unterstützungsaufruf nach dem schweren Erdbeben in Kroatien startete. Der landesweite Aufruf an alle Feuerwehren in Baden-Württemberg galt der Frage, ob den Einsatzkräften und den Menschen vor Ort mit Spenden und Materiallieferungen zur Seite gestanden werden kann.

Viele Feuerwehren im Kreis reagierten und unter der Organisation des stellvertretenden Vorsitzenden des Verbands, Silvio Schädel, wurde eine Sammelstelle in Sandhausen eingerichtet. Die Wehren aus Weinheim, Daisbach und Tairnbach spenden Material wie Einsatzjacken, Hosen, Stiefel und Helme. Den Transport zur zentralen Sammelstelle nach Bad Krozingen übernahm Nico Baumann aus Sandhausen.

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Rhein-Neckar, Marcus Zeitler (Hockenheim), bedankte sich bei allen Wehren sowie Abteilungen für die Unterstützung und Hilfe. Und sah den Einsatz als Beweis für die Feststellung „Auf die Feuerwehr ist immer Verlass!“ zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 19.01.2021