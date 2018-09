Hockenheim.Schon der erste Satz hat es in sich: „Die Stille des Augenblicks steht in gewaltigem Kontrast zum Feuerwerk der Emotionen in meinem Kopf.“ Wer ein Buch so beginnt, der hat einiges mehr drauf. Und in der Tat, „Steh auf und flieg!“ hält, was der „Prolog“ verspricht: Es erzählt, umwerfend und fesselnd, eine fulminante Geschichte, die mit lebendigen Dialogen, überraschenden Wendungen, teils

...