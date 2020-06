Filbert: Nie das Gespräch gesucht

Die Vorstandsmitglieder gehen reihenweise von Bord, die Sportanlagen seien in einem katastrophalen Zustand – der Platzwart habe Platzverbot – und die Vereinsgaststätte soll geschlossen werden, lauteten die massiven Vorwürfe, die in einem Leserbrief am Pfingstsamstag gegenüber dem Vorsitzenden des FV Hockenheim, Matthias Filbert, erhoben wurden. Dieser wurde obendrein persönlich angegriffen, als Selbstdarsteller bezeichnet, unter dessen Regie es mit dem Verein bergab gehe.

Matthais Filbert zeigt sich im Gespräch mit unserer Zeitung von dem Leserbrief sichtlich überrascht. Der Schreiber sei ein normales Mitglied ohne Funktionen und habe vor seinem Schreiben nie das Gespräch mit dem Vorstand gesucht. Auch der Inhalt des Schreibens, das laut Filbert hohe Wellen in der Stadt geschlagen habe, bestehe aus vielen falschen Behauptungen. Er habe den Leserbriefschreiber zu einer Stellungnahme hinsichtlich der erhobenen Vorwürfe aufgefordert, so der Vorsitzende, der nicht nur persönlich angegriffen wurde, sondern der auch Schaden vom Fußballverein abwenden will.

Platzwart war tätig

Filbert pickt im Gespräch mit unserer Zeitung nur zwei Punkte heraus, die so nicht stimmen würden. So sei dem Platzwart das Betreten des Platzes nie verboten worden, im Gegenteil, er habe den Rasen regelmäßig gemäht, nur halt alle drei bis vier Wochen, statt wöchentlich, wie bei Spielbetrieb. Wie auch die „Altgedienten 08er“ sich einzig wegen der Corona-Bestimmungen nicht auf dem Gelände treffen durften.

Richtig sei, so Filbert, dass die Clubhauswirtin aus wirtschaftlichen Gründen zum 30. Juni gekündigt habe und nun, da die Öffnung der Gaststätten wieder möglich ist, weiter machen wolle. Was ihm nicht bekannt gewesen sei, weshalb er vorsorglich ein Bewirtungskonzept habe erarbeiten lassen. Das jedoch hinfällig sei, wenn die Wirtin tatsächlich weitermachen wolle, am Mittwoch würde ein klärendes Gespräch geführt.

In den sozialen Medien sorgte der Leserbrief für ein unterschiedliches Echo. Auf der einen Seite wurden die erhobenen Vorwürfe bestätigt, auf der anderen Seite Gründe für getroffene Entscheidungen angeführt. Viele der Missstände seien den von der Regierung im Zuge der Corona-Pandemie erlassenen Restriktionen geschuldet und nicht vom Vorsitzenden oder dem Verein zu verantworten, hieß es.

Kritisiert wurde, dass die Vorwürfe gegen den Vorsitzenden über die Zeitung erhoben wurden und nicht direkt mit ihm oder dem Vorstand besprochen wurden. Dem gegenüber war die Meinung in anderen Beiträgen zu lesen, dass Kommentare auf der Seite des Vereins gelöscht würden.

Verein hat sich gut entwickelt

Letztlich, so der Vorsitzende, wäre es auf jeden Fall besser gewesen, das Gespräch mit dem Vorstand zu suchen, dann hätten viele der erhobenen Vorwürfe ausgeräumt werden können. Fakt sei, so Filbert, dass sich der Verein zum einen in einem generationsbedingten Umbruch befinde, was nicht jedem Mitglied gefalle, und dass er unter anderem kräftig sparen müsse – durch Corona seien viele Einnahmen, beispielsweise vom Hockenheimring, weggebrochen. Diese Notwendigkeit zum Sparen, „wir müssen jeden Euro umdrehen“, sorge ebenfalls für Unruhe im Verein. Unterm Strich, so Filbert, habe sich der Verein in den über sechs Jahren, die er dem Vorstand angehöre, positiv entwickelt, „wir haben eine Infrastruktur wie seit Jahrzehnten nicht mehr“, weshalb er die erhobenen Vorwürfe umso weniger verstehen könne.

Dem Leserbriefschreiber, der mit seiner Veröffentlichung gegen die Vereinssatzung verstoßen habe, sei die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt worden, anschließend werde der Vorstand über die weitere Vorgehensweise entscheiden. Und Filbert selbst behält sich vor, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe privatrechtlich klären zu lassen.

