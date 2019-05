Filme zum Jubiläum

Anlässlich des Jubiläumsjahres macht das Kinomobil Baden-Württemberg am Donnerstag, 23. Mai, zum zweiten Mal Halt an der Stadthalle Hockenheim. Vorgeführt werden zwei Filme: Am Nachmittag um 15 Uhr läuft „Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft“, ein Filmvergnügen für die ganze Familie und abends wird der aktuelle Kinostreifen „A star is born“ mit Lady Gaga und Bradley Cooper gezeigt.

Die witzige Familienkomödie „Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft“ ist empfohlen für Kinder ab sieben Jahren, hat eine Spielzeit von 98 Minuten und kostet drei Euro Eintritt.

Bastelaktion im Foyer

Im Anschluss an den Film wird es eine Bastelaktion geben, bei der Eltern mit ihren Kindern eine Kleinigkeit passend zum Film basteln können. Dies dauert etwa 40 Minuten, wird kostenlos sein und voraussichtlich im Foyer der Stadthalle stattfinden.

Ab 19 Uhr wird der Blockbuster „A star is born“ vorgeführt – eine epi-sche Liebesgeschichte mit Lady Gaga und Bradley Cooper, der im Film auch die Regie führte, in den Hauptrollen. Lady Gaga hat für den Titelsong des Filmes „Shallow“ einen Oscar in der Kategorie „Bester Song“ erhalten. Filmstart ist um 19 Uhr, der Eintritt liegt bei fünf Euro.

Beide Filmvorführungen finden in der Stadthalle Hockenheim statt. Einlass zu den Filmvorführungen ist jeweils 30 Minuten vor Beginn. Karten sind noch im Ticketshop der Stadthalle, Hockenheim, Rathausstraße 4, erhältlich. Öffnungszeiten sind dienstags und donnerstags von 17 bis 20 Uhr. Es besteht außerdem die Möglichkeit, die Tickets unter der Hotline 06205/2 11 90 sowie per E-Mail unter kartenvorver-kauf@stadthalle-hockenheim.de anzufragen. zg

