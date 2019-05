Filmgenuss vor der Haustür

2 Fotos ansehen Bradley Cooper und Lady Gaga in „A star is born“. © Warner Bros.

Anlässlich des Jubiläumsjahres macht das Kinomobil Baden-Württemberg am Donnerstag, 23. Mai, Halt an der Stadthalle. Vorgeführt werden zwei Filme: Am Nachmittag ein Familienfilm und abends ein neuerer Kinostreifen. Um 15 Uhr präsentiert das mobile Kino „Hilfe, ich habe meine Eltern ge-schrumpft“, ein Filmvergnügen für die ganze Familie. Der Film wird empfohlen für Kinder ab sieben Jahren, hat eine Spielzeit von 98 Minuten und kostet drei Euro Eintritt.

Kaum hat Felix sich an seiner Schule richtig gut eingelebt, verkündet sein Vater: „Wir ziehen nach Dubai!“ Hätte Felix doch auch mal das Sagen! Sein Wunsch wird von dem Schulgeist der bösartigen Direktorin Hulda Stechbarth gehört. Sofort schrumpft sie die Eltern von Felix. Zu allem Überfluss hält Hulda außerdem die Schulleiterin Schmitti gefangen. Gemeinsam mit seinen Freunden schmiedet Felix einen Plan, wie er seine Eltern retten kann. Im Anschluss an den Film wird es eine Bastelaktion geben, bei der Eltern mit ihren Kindern eine Kleinigkeit passend zum Film basteln können. Für die Erwachsenen hat das Kinomobil ebenfalls einen Film im Gepäck. Gezeigt wird die tragische Liebesgeschichte „A star is born“. Filmstart ist um 19 Uhr, der Eintritt liegt bei fünf Euro.

Einst war Jackson Maine ein Superstar der Countrymusik, doch seine beste Zeit liegt hinter ihm. Da lernt er Ally kennen, deren großes musikalisches Talent er sofort erkennt. Zwischen den beiden entwickelt sich schnell eine leidenschaftliche Liebesbeziehung, im Zuge derer Jackson Ally dazu drängt, sich auch als Sängerin zu versuchen. Ally wird über Nacht zum Star, womit er sich schwer abfinden kann. Eine epische Liebesgeschichte mit Lady Gaga und Bradley Cooper, der im Film auch die Regie führte, in den Hauptrollen. Lady Gaga hat für den Titelsong des Filmes „Shallow“ einen Oscar in der Kategorie „Bester Song“ erhalten.

