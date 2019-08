Finanzhilfe für Sterntaler

Das Schulfest der Pestalozzi-Grundschule war ein Highlight für die Schüler, heißt es in einer Pressemitteilung. Durch den Erlös aus dem Verkauf von Speisen und Getränken kann der Elternbeirat zwei soziale Projekte unterstützen. Der Förderverein der Pestalozzi-Schule erhielt 544 Euro, die in die Erweiterung der Spielgeräte im Schulhof fließen. Das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen erhielt 270 Euro.

Die Übergabe der Spende an das Kinderhospiz übernahm Familie Schenk als Vertreter des Elternbeirats, des Fördervereins und der Schüler. Beate Däuwel stellte bei dieser Gelegenheit den Verein Sterntaler vor und berichtete von dessen Arbeit als Kinderhospiz, in der Pflege und Trauerbegleitung. zg

