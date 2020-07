Firmen am Ende ihrer Leistungskraft

Kreis.Der Landtagsabgeordnete Daniel Born ist erleichtert, dass die Sofortbürgschaften des Landes für Soloselbstständige, Freiberufler und Betriebe bis zu zehn Beschäftigten jetzt anlaufen können, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Das ist dringend notwendig, denn die kleineren Betriebe – die unseren Wahlkreis so stark machen – sind am Ende ihrer Leistungskraft“, resümiert der SPD-Politiker, der Vorsitzender des Arbeitskreises Wirtschaft seiner Fraktion ist. Das Land stellt nun gemeinsam mit der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg die entsprechenden Bürgschaften bereit.

Ab Mittwoch, 15. Juli, können Unternehmen die Bürgschaften beantragen. Daniel Born erklärt, warum ihm diese Freigabe durch den Wirtschaftsausschuss so sehr am Herzen liegt: „Kleine Betriebe und selbständige Existenzen sind mit viel Engagement über Jahre aufgebaut worden und wurden von der Corona-Krise besonders hart getroffen. Der richtige KfW-Schnellkredit des Bundes steht jedoch nur Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten zur Verfügung. Es war uns Wirtschaftspolitikern im Land wichtig, diese Förderungslücke zu schließen.“

Unternehmen können die Sofortbürgschaft auf zwei Wegen beantragen. Über das Portal www.ermoeglicher.de können sie bei positiver Prüfung eine elektronische Vorabzusage für eine Sofortbürgschaft in Höhe von 90 Prozent für einen Kredit bis zu 250 000 Euro der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg erhalten. Diese Vorabzusage wird direkt an ein Kreditinstitut nach Wahl zugeleitet. Daniel Born erläutert diese Antragsmöglichkeit: „Damit haben junge Unternehmen und Freiberufler, die noch nicht über eine Hausbank verfügen, die Möglichkeit, ihre Anfrage online und bankenunabhängig zu stellen.“

Entscheidung einstimmig

Daneben ist auch der Antragsweg über das klassische Hausbankverfahren möglich. Hier beantragt die Hausbank eine Bürgschaft in Höhe von 90 Prozent für ein Darlehen bis zu 125 000 Euro. Für eine spätere weitere Finanzierung (bis maximal 125 000 Euro) kann sie auf Wunsch 100 Prozent Bürgschaft erhalten.

Daniel Born zeigte sich nach der positiven Entscheidung im Wirtschaftsausschuss auch darüber zufrieden, dass die Entscheidung einstimmig erfolgte. „Für mich ist das ein wichtiges Signal an die Betriebe und die Selbstständigen, dass die Landespolitik geschlossen hinter ihnen steht“, so der Wahlkreisabgeordnete. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 14.07.2020