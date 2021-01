Firmung wird verschoben

Verwaltungsgemeinschaft.Nachdem der Lockdown bis Ende Januar verlängert wurde, sieht sich die Katholische Kirchengemeinde Hockenheim in der Pflicht, ebenfalls in den nächsten Wochen keine öffentlichen Gottesdienste und Andachten zu feiern. Auch die Gemeindehäuser bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Wie bereits seit dem vierten Advent sind jedoch die Kirchen in der Seelsorgeeinheit zu den regulären Zeiten für das persönliche Gebet und einen Besuch an der Krippe geöffnet, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Verantwortlichen in der Pastoral wollen und können – aus Rücksicht und Solidarität mit den Menschen vor Ort – sich derzeit keine Präsenzgottesdienste und andere liturgische Formen vorstellen. Das bedeutet auch, dass die geplante Firmung Ende Januar und Anfang Februar erneut verschoben werden muss. Hier sind die pastoralen Mitarbeiter mit den Jugendlichen und Ehrenamtlichen intensiv im Gespräch.

Weiterhin werden über die Homepage der Seelsorgeeinheit und den Schriftenstand in den Kirchen Alternativen angeboten. Hier finden Interessierte Impulse, Online-Andachten und Räume zum virtuellen Austausch. Im Wissen, dass den persönlichen Kontakt nichts ersetzen kann, sind die Verantwortlichen der Pastoral weiterhin für die Gemeinde erreichbar und versuchen auf neuen und anderen Wegen eine Gemeinschaft im Glauben lebendig zu halten. Pastoral- und Pfarrbüros sind weiterhin geöffnet.

Einen Lichtblick gaben die Segenspakete der Sternsinger. Wer noch einen königlichen Segen für sein Zuhause möchte, kann sich diesen gerne in den Kirchen abholen. zg

Info: Mehr unter www.seelsorgeeinheit-hockenheim.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 09.01.2021