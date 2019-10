First Ladys des Irish Folk

Keiner, der die „More Maids“ live erlebt, kann sich ihrem Charme entziehen. Die First Ladies des Irish Folks sind am Samstag, 19. Oktober, 20 Uhr, im Kulturhaus Pumpwerk live zu erleben. Das Markenzeichen der Band ist der mehrstimmige Gesang. Im Mittelpunkt stehen die samtige Altstimme Barbara Coerdts sowie die weiche Sopranstimme von Sandra Steinort, Irish-Folk-Fans noch gut als Gründungsmitglied der international bekannten und mit zwei Irish Music Awards ausgezeichneten Band „Cara“ bekannt.

Die Songs sind teils typisch irisch, teils haben sie Acoustic-Pop-Einflüsse, sind aber durchweg in der irischen Tradition des „Storytelling“, des Geschichtenerzählens, verwurzelt. Die „More Maids“ überzeugen jedoch nicht nur vokal, sie spielen auch ihre typisch irischen Instrumente meisterhaft und lassen zwischen den Liedern immer wieder mit flotten Tanzstücken die Funken fliegen. Barbara Hintermeier an der Fiddle gilt als eine der besten Geigerinnen, die die deutsche Szene zu bieten hat.

Mit Charme, Charisma und Humor

Marion Fluck setzt virtuose Glanzpunkte auf diversen Flöten und Whistles. Barbara Coerdt und Sandra Steinort bilden das rhythmische und harmonische Rückgrat an Irish Bouzouki, Piano und Akkordeon. Dazu kommt, dass die „Maids“ auf der Bühne das „gewisse Etwas“ an Ausstrahlung, Charisma und Humor haben, so dass der Funke direkt auf das Publikum überspringt. Das verspricht einen Konzertabend mit Wohlfühlgarantie – trotz der teils schaurigen Mordballaden und den vielen gebrochenen Herzen (nur in den Liedern, versteht sich). Einlass ins Pumpwerk ist ab 19 Uhr. zg

