Fischerfest am Blausee mit Ehrung

Neulussheim.Das große Fischerfest des Sportfischerclubs "Petri Heil" findet am Samstag, 12., und Sonntag, 13. Juni, auf dem Vereinsgelände am Blausee statt. Am Samstag beginnt das Fest um 17 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Am Samstagabend ehrt Bürgermeister Gunther Hoffmann die Könige und Prinzen.

An beiden Tagen gibt es frisch gebackene Seelachsfilets, Zander, Zanderfilets und Pangasiusfilets. Außerdem

...

Sie sehen 61% der insgesamt 644 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 11.06.2010