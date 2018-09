Fit in die Prüfungen

Die Volkshochschule bietet in den Herbstferien im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a, Mathematik-Vorbereitungskurse auf das Abitur und einen Kurs zur Englisch-Eurokom-Prüfung (Klasse 10) an.

Alle Kurse finden von Montag, 29. Oktober, bis Freitag, 2. November, statt. Am Feiertag, 1. November, ist ebenfalls Unterricht.

Das Abitur im Kernkompetenzfach Mathematik gliedert sich in den Pflichtteil (ohne Hilfsmittel) und die Wahlteile Analysis und analytische Geometrie. Der Kurs dient der intensiven Prüfungsvorbereitung auf der Basis aktueller Abituraufgaben.

Auf Englisch gut verständigen

Der Kurs für Schüler des allgemeinbildenden Gymnasiums findet täglich in der Zeit von 9 bis 12 Uhr statt, der Kurs für Schüler des beruflichen Gymnasiums täglich von 15.45 bis 18.45 Uhr. Die Kursgebühr beträgt je Kurs 105 Euro.

Der Kurs zur Vorbereitung der Englisch-Eurokom-Prüfung wird täglich von 12.30 bis 15.30 Uhr durchgeführt. Hier sollen die Schüler der 10. Klasse zeigen, dass sie in der Lage sind, sich mündlich in Englisch gut verständigen zu können. Die Prüfung besteht aus drei Teilen: Präsentation eines Themas, Hörverstehen sowie kommunikative und situative Aufgabenform. Auch hier beträgt die Kursgebühr 105 Euro. zg

