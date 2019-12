Flötenduo und Fagottensemble begeistern

Neulußheim.Das Adventskonzert der Musikschule Hockenheim fand in der evangelischen Kirche Neulußheim statt. Advents- und Weihnachtsmusik bildete den Schwerpunkt des Programms, schildert Musikschulleiter Christian Palmer.

Den adventlichen Liederreigen eröffnete das Gitarrenensemble von Holger Nachtnebel unter anderem mit dem bekannten „Wir sagen euch an den lieben Advent“, das die Besucher sogleich in eine adventliche Stimmung versetzte. Es folgte ein anmutiges Flötenduo von Daniel Hellbach („traurig-freudig-zufrieden“), vorgetragen von Leonie Köhler und ihrer Lehrerin Anke Palmer, am Klavier begleitet von Patrick Mörtel. Die beiden Gitarristen Leila Mangonaux und Christian Kerhault konnten mit einer Ballade von Pieter van der Staak genauso überzeugen wie das Fagottensemble aus der Klasse von Annina Holland-Moritz, das nach dem gemeinsam gesungenen „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ (an der Orgel Patrick Mörtel) mit sonorem Klang und sicherer Intonation weitere weihnachtliche Weisen dem Programm hinzufügte.

Heiter unbeschwerte Stimmung

Festlich erklangen danach zwei englische Weihnachtslieder („The first Noel“ und „Hark! The herald Angels sing“), die Linnea Schulte mit sichtlicher Freude intonierte. Sie wurde von ihrer Lehrerin Anke Palmer an der Querflöte und von Patrick Mörtel am Klavier begleitet.

Mit einer Gigue von Georg Friedrich Händel zauberten drei Gitarristen aus der Klasse von Holger Nachtnebel – Davin Klenert, Tobias Lorenz und Abigel Prem – eine heiter unbeschwerte Stimmung des barocken Tanzes in die evangelische Kirche.

Die beiden jungen Cellisten Lennart Birkner und Tabea Reich aus der Klasse von Brygida Lorenz, die nach dem gemeinsam gesungenen „Leise rieselt der Schnee“ den Altarraum betraten, präsentierten mit einer Romanze von Friedrich Kummer und einem Rondo von Giambattista Ciri ein anspruchsvolles musikalisches Programm, welches sie mit Bravour und stilistischer Reife sicher bewältigten.

Die beiden Ensemblebeiträge aus den Klassen von Susan Groffmann und Anke Palmer bildeten die finalen Beiträge des Konzertes.

Mit einem Reigen von zwei klassischen Stücken aus der Feder von Claudio Monteverdi und Peter van der Staak, einer Reihe weiterer weihnachtlicher Weisen und dem gemeinsam gesungenen Lied „Tragt in die Welt nun ein Licht“ verabschiedeten die Musikschüler sowie deren Lehrerinnen das zahlreich erschienene Publikum, das ein fantastisches Konzert erlebte. cp/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.12.2019