Flohmarkt für Kindersachen

Hockenheim.Die Freunde des katholischen Kindergartens St. Josef veranstalten am heutigen Samstag von 12 bis 15 Uhr einen Flohmarkt auf dem DJK-Gelände. Auch an die Stärkung der Besucher und Verkäufer wird gedacht werden – es gibt heiße Würstchen, eine große Auswahl an selbst gebackenem Kuchen und frisch gebackenen Waffeln.

Interessierte Verkäufer können gegen eine Standgebühr von 8 Euro pro Stand (Tapeziertischgröße) alles – angefangen von Baby-, Kinder- und Umstandskleidung über Spielsachen bis hin zum Kinderwagen – anbieten. Die Standgebühr ist vor Ort zu entrichten und ist abhängig von der Größe des Verkaufsstandes. Tische sind vom Verkäufer mitzubringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 30.03.2019