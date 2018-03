Anzeige

Der große Flohmarkt „Rund ums Kind“ des Park-Kindergartens findet am Samstag, 24. März, 10 bis 12 Uhr, in der Lamellenhalle im Gartenschaupark statt. Angeboten werden kann alles „rund ums Kind“: Kleidung, Spielzeug, Fahrzeuge und vieles andere mehr. Für das leibliche Wohl wird mit Kaffee und Kuchen (auch zum Mitnehmen) gesorgt. Als besonderes Schmankerl wird Kinderschminken angeboten.

Die Standgebühr beträgt mit selbst gebackenem Kuchen 4 Euro, ohne Kuchen 8 Euro. Tische müssen mitgebracht werden, der Aufbau kann ab 9 Uhr erfolgen. Anmeldungen per E-Mail an parkkindergarten.flohmarkt@gmx.de. Veranstalter ist der Elternbeirat des Park-Kindergartens. Der Gesamterlös geht an den Park-Kindergarten. zg