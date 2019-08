Flohmarkt mit Übersicht

Der nächste vorsortierte Flohmarkt für Kinderartikel in den Räumen der evangelischen Kindertagesstätte Heinrich-Bossert findet am Samstag, 21. September, von 14 bis 16 Uhr statt. Er hat sich nach Mitteilung der Veranstalter als Alternative zu den regulären Flohmärkten in der Region etabliert.

Immer mehr Verkäufer nutzten die Chance, ihre Kleidung und Spielsachen in Boxen abzugeben, die von einem Team aus engagierten Eltern vorsortiert und auf Tischen verteilt werden. Für die interessierten Käufer werden die Kleider nach Größen in verschiedenen Räumen sortiert. So stapelten sich zum Beispiel Spielsachen, die zum Verkauf angeboten werden, im Turnraum. Ebenso schätzen es viele Besucher, dass man an den übersichtlich sortierten Tischen schnell fündig wird. Verkauft wird zu Festpreisen. Ein Handeln oder Feilschen ist dadurch zwar nicht möglich, jedoch entsteht wegen der eher gezielten Suche auch kein Gerangel.

Werdende Mütter bevorzugt

Beim nächsten Flohmarkt können nicht nur Übergangs- und Winterkleidung bis Größe 140 sowie Spielsachen ge- und verkauft werden, sondern auch Babyausstattung, Kindersitze und Kinderwagen, Fahrzeuge und Umstandsmode. Als besonderer Service für Schwangere können werdende Mütter (bei Vorlage des Mutterpasses) bereits um 13.30 Uhr zum Stöbern vorbeikommen, also eine halbe Stunden früher als die anderen Besucher.

Damit es beim Bezahlen zügiger geht, wird es eine „Schnellkasse“ geben, bei der man mit maximal fünf Artikel flott an die Reihe kommt. Wer jedoch genügend Zeit mitbringt, kann auch eine kleine Pause in der Cafeteria einlegen: Hier gibt es wieder einen Kaffee- und Kuchenverkauf, natürlich auch zum mit nach Hause nehmen.

Der Erlös aus Etiketten- und Kuchenverkauf kommt der KiTa zugute. 25 Etiketten für den Flohmarkt kosten 5 Euro. Verkäufer können sich ab sofort per Mail unter flohmarkt-bossert@erzmagier.de anmelden und informieren. zg

