Flucht untern Wohnwagen

Nachdem eine aufmerksame Zeugin am Donnerstag gegen 11 Uhr bemerkte, wie ein völlig betrunkener 42-jähriger Autofahrer in sein Auto stieg und auf dem Hubäckerring davonfuhr, verständigte sie umgehend die Polizei.

Bei der Fahndung wurde das Auto in der Hans-Böckler-Straße entdeckt. Beim Erkennen des Streifenwagens gab der Fahrer Gas und flüchtete in Richtung Continentalstraße. Das verlassene Auto wurde in einer Seitenstraße aufgefunden. Bei der weiteren Suche konnte der Fahrer unter einem Wohnwagen liegend festgestellt und anschließend widerstandslos festgenommen werden.

Ein Alkoholtest auf dem Revier ergab einen Wert von 2,22 Promille, worauf ein Arzt Blutproben entnahm. Offensicht stand der 42-Jährige zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Wie die weiteren Überprüfungen ergaben, ist der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Im Anschluss wurde der Beschuldigte bis zur Erlangung der Nüchternheit von der Polizei in Gewahrsam genommen. pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 04.05.2019