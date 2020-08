Flüwo erwirbt Pflegezentrum Offenloch

Die Stuttgarter Wohnungsbaugenossenschaft Flüwo Bauen Wohnen eG hat von der Heberger Gruppe und der Pflegezentrum Hockenheim GmbH das im Bau befindliche Gebäude mit 100 Pflegezimmern und 31 Wohnungen für betreutes Wohnen erworben, wie es in einer Pressemitteilung der Flüwo heißt. Die Flüwo verpachtet alle Pflegezimmer für mindestens 20 Jahre an das Pflegezentrum, das in „Biblis IV“ entsteht. Die 31 Wohnungen werden in Abstimmung mit dem Pflegezentrum durch die Genossenschaft selbst vermietet.

Die Fertigstellung des neuen Pflegezentrums ist für 2022 vorgesehen. Über den Kaufpreis haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Flüwo zählt mit über 10 000 Mitgliedern und rund 9500 Wohnungen zu den größten Baugenossenschaften in Süddeutschland und verfolgt das Ziel, ihre Mieter in allen Lebensphasen als sozial orientierter Partner zu begleiten.

Passend zum Leitsatz

Flüwo-Vorstand Rainer Böttcher bringt diese Strategie folgendermaßen auf den Punkt: „Das geplante Pflegezentrum in Hockenheim ist eine sehr gute Ergänzung des Angebots für unsere Mitglieder und passt zu unserem Leitsatz ,Wir begleiten dich, egal wo du in deinem Leben stehst.’ Ich bin mir sicher, dass die schon jetzt sehr gute Zusammenarbeit mit dem Pflegezentrum Hockenheim und der Firma Heberger in der Zukunft positiv fortgeführt werden kann.“

Manuela Offenloch, Geschäftsführerin der Pflegezentrum Hockenheim GmbH, zeigt sich ebenfalls erfreut: „Wir sind sehr froh, mit der Flüwo einen langfristig orientierten Investor gefunden zu haben. Mit dem Pflegeheim können wir unseren Bewohnern ein schönes neues Zuhause in Hockenheim bieten.“

Auch Christian Hildenbrand, Geschäftsführer der Heberger Immobilien GmbH, lobt die Zusammenarbeit mit dem Pflegezentrum Hockenheim und der Flüwo: „Gerade bei diesem gesellschaftspolitisch wichtigen Bauvorhaben ist es gut, mit sozial engagierten und wirtschaftsstarken Partnern zusammenarbeiten zu können.“

Schon heute verfügt die Flüwo in der Metropolregion Rhein Neckar über rund 2500 Wohnungen und plant den weiteren Ausbau ihres Wohnungsbestands in der Region. So entstehen zurzeit in Schwetzingen und in Mannheim zwei moderne Wohnkomplexe, die Ende des Jahres beziehungsweise Anfang 2021 fertiggestellt werden. Um weitere genossenschaftliche Wohnprojekte in der Region zu realisieren, ist die Genossenschaft kontinuierlich auf der Suche nach Grundstücken zur Bebauung. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 08.08.2020