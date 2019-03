„Fogerty Live“ ehrt Kultband CCR

Die Gäste im Kulturhaus Pumpwerk erwartet mit „Fogerty Live“ ein Konzert der besonderen Art. Es handelt sich dabei um eine Hommage an die „Creedence Clearwater Revival Band“, einer kalifornische Kultformation der 1970er Jahre. Sie hat mit ihrem Gitarristen und Sänger John Fogerty Musikgeschichte geschrieben hat. Das Konzert findet am Freitag, 29. März, 20.30 Uhr, im Pumpwerk statt.

Karten sind zum Preis für 12 Euro im Vorverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle Hockenheim (Telefon 06205/2 11 90), im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung in Schwetzingen, im Kiosk am Bahnhof sowie unter der Ticket-Hotline 06205/92 26 25 erhältlich. Sie kosten 14 Euro an der Abendkasse. Unter www.pumpwerk-hockenheim.de können Karten online bestellt werden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 25.03.2019